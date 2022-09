Vendemmia Social-e, donati alla Lilt trevigiana 2500 euro

Non una semplice vendemmia dell’uva che diventerà vino ma una vera raccolta di emozioni e sentimenti che hanno legato, in un doppio abbraccio, due cantine trevigiane e i volontari della LILT. È stato questo il significato della quinta edizione della Vendemmia Social-e, che per due giorni ha accomunato i territori di San Polo di Piave e Monfumo in cui hanno sede, rispettivamente, le cantine Antonio Facchin e Tenuta Amadio, promotrici – insieme all’agenzia Zeta Group - dell’evento patrocinato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. Un appuntamento come sempre all’insegna della solidarietà, poiché il ricavato dell’edizione 2022 è stato devoluto alla sezione trevigiana della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Sono stati infatti consegnati all’associazione 2.500 euro, raccolti grazie al contributo solidale degli oltre 200 partecipanti giunti complessivamente a San Polo di Piave e Monfumo.

Momenti cardine dell’iniziativa, i cui obiettivi sono la cura di sé stessi, del rapporto con l’ambiente e con gli altri, sono stati: la vendemmia in musica a Monfumo venerdì 9 settembre, con il contributo del Boidi Piano Duo che ha sottolineato con le note musicali la raccolta dei grappoli tra i filari; la pigiatura dell’uva con i piedi a San Polo di Piave sabato 10 settembre, momento reso ancor più festoso dalla partecipazione del gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, che ha fatto rivivere le tradizioni del territorio; infine, le due cene solidali che hanno concluso le serate, il cui ricavato è stato devoluto alla sezione trevigiana della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Una manifestazione che, negli anni, ha saputo diventare un simbolo di aggregazione e condivisione ma anche evento sociale quanto Social poiché la Vendemmia Social-e ha visto la partecipazione di blogger ed influencer che hanno condiviso sui loro canali i momenti salienti e le emozioni delle due giornate attraverso l’hashtag #vendemmiasociale.