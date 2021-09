Vendemmia Social-e 2021: donati 3mila euro alla Lilt di Treviso

Non una semplice vendemmia dell'uva che diventerà vino ma una vera raccolta di emozioni e sentimenti che hanno legato, in un doppio abbraccio, due cantine trevigiane e i volontari della LILT. Due giornate dall'intenso significato, quelle della quarta edizione della Vendemmia Social-e, che hanno accomunato i territori di San Polo di Piave e Monfumo in cui hanno sede, rispettivamente, le cantine Antonio Facchin e Tenuta Amadio, promotrici – insieme all’agenzia Zeta Group - dell’evento patrocinato dall’ULSS2 Marca Trevigiana.

Un appuntamento come sempre all’insegna della solidarietà, poiché il ricavato dell’edizione 2021 è stato devoluto alla sezione trevigiana della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Sono stati infatti consegnati all’associazione 3000 euro, raccolti grazie al contributo solidale degli oltre 200 partecipanti giunti complessivamente a San Polo di Piave e Monfumo.

La vendemmia, il momento più importante della produzione enologica, è così diventata simbolo di aggregazione e condivisione ma anche evento sociale quanto Social poiché la Vendemmia Social-e ha visto la partecipazione di blogger ed influencer che hanno condiviso sui loro canali i momenti salienti e le emozioni delle due giornate attraverso l’hashtag #vendemmiasociale.