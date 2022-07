De Gregori positivo al Covid: rinviato il concerto con Venditti

Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid: a pochi giorni dall'atteso concerto in programma a Treviso il tour “Venditti & De Gregori" ha dovuto subire uno stop improvviso coinvolgendo ben due date in Veneto.

La data di Treviso, all'Arena della Marca, in programma il 18 luglio sarà recuperata mercoledì 3 agosto. Questa sera, giovedì 14 luglio, i due artisti avrebbero dovuto esibirsi al Summer Festival di Marostica, data posticipata al 26 luglio. Infine il concerto in programma il 16 luglio a Cattolica (in provincia di Rimini) sarà recuperato il 17 agosto. I biglietti già acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Friends and Partners.