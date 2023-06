Il Montello con le modelle malate oncologiche

Villa Spineda Gasparini Loredan a Venegazzu' di Volpago si appresta a diventare l'epicentro di un evento straordinario ed emozionante che, con la sua particolarità, unisce simultaneamente 6 comuni della pedemontana in un'unica esperienza: la 5° edizione de “La Forza in Passerella- Montello".

Un tributo, ormai conosciuto in tutto il Veneto, alla straordinaria forza delle donne che hanno affrontato o stanno ancora affrontando il percorso oncologico. La manifestazione, aperta al pubblico (si consiglia previa prenotazione) si terrà venerdì 30 giugno alle ore 20.30 proprio nel parco della storica villa trevigiana. Un evento speciale, che vedrà protagoniste 46 donne, dai 23 ai 79 anni molte delle quali appartenenti ad associazioni rosa del Veneto, tra cui “Cafè Coraggio”. In questa edizione, si distingue anche per il significativo sostegno offerto da ben 6 comuni del Montello: Volpago, Trevignano, Montebelluna, Nervesa, Crocetta e Giavera.

«Una dimostrazione di solidarietà e supporto che sottolinea l'importanza della collaborazione e dell'impegno condiviso nella lotta contro il tumore al seno, aggiungendo ulteriore valore e significato all'evento» fa sapere il Sindaco di Volpago Paolo Guizzo a nome dei sei primi cittadini montelliani, Franco Bonesso, Adalberto Bordin, Mara Fontebasso, Marianella Tormena e Maurizio Cavallin «Come amministrazioni comunali, riconosciamo l'importanza di promuovere la prevenzione e il supporto alle persone affette da questa malattia. Sosteniamo pienamente ‘La Forza in Passerella’ per il suo ruolo nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione del tumore al seno e ci uniamo a questa lodevole iniziativa per dimostrare il nostro sostegno e la nostra solidarietà a coloro che combattono questa malattia. La forza in passerella non è solo una sfilata, ma un messaggio di speranza e di unità ‘itinerante’ che sottolinea come insieme si possano superare gli ostacoli». Concludono i rappresentanti delle 6 amministrazioni comunali.

Anche in questo caso, gli abiti indossati durante "La Forza in Passerella" sono messi a disposizione da negozi e realtà del territorio. In questo caso la “Sartoria Sociale e Creativa” di Asolo, l’Istituto “Einaudi Scarpa” indirizzo moda di Montebelluna, “Positive” di Montebelluna, la Sartoria “Gabry Eleganza Sartoriale” di Montebelluna, “Altromercato Store” di Treviso, “Ghungroo il richiamo degli angeli” di Treviso e “Abbigliamento Gasparetto” di Povegliano. “Non sono semplici capi di moda, ma modelli adattati alle misure e conformazioni del fisico delle modelle ‘rosa’” – fa sapere la Stylist Doris Feltrin –“che mettono ancor più in evidenza l’unicità della donna e, in questo caso, la sua determinazione e bellezza”.

Le edizioni precedenti, quella di Monastier nel 2020, Treviso nel 2021 e Asolo e Venezia nel 2022, hanno rappresentato una fonte di ispirazione e speranza per tutti coloro che vi hanno preso parte, sia da modelle che da spettatori. Tra le partecipanti, ci sono state numerose donne che hanno trovato un valido sostegno presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier partner fondatore de “La Forza in Passerella”.

«Il nostro obiettivo è semplice ma significativo: trasmettere speranza e supporto. Da anni siamo testimoni dell'importanza di offrire a tutte le donne l'attenzione, la cura e l'affetto necessari durante il percorso di guarigione» commenta Matteo Geretto, Responsabile Sviluppo e Comunicazione del “Giovanni XXIII” «Guarigione che in alcuni casi non passa solo attraverso le cure mediche, ma anche con eventi come questo, perché ogni sorriso ritrovato rappresenta una vittoria e un messaggio di speranza per donne e famigliari che stanno loro accanto». Un evento che nell’arco delle 5 edizioni ha già coinvolto 130 donne e ha ricevuto il sostegno generoso di 40 attività commerciali e negozi che hanno fornito abiti e accessori, oltre a “trucco e parrucco”.

«Attraverso la partecipazione di oltre mille spettatori, questa iniziativa si è estesa in ogni angolo della regione, veicolando con forza tre messaggi fondamentali» ribadisce Michela Bardi, ideatrice nel 2020 della prima edizione «Io, come molte delle mie ‘colleghe modelle’ rappresentiamo l'importanza vitale della prevenzione. E’ solo individuando tempestivamente il tumore al seno che si può modificare il destino di famiglie intere».

«Il sostegno incondizionato e il coraggio manifestato verso coloro che affrontano la malattia, dimostrano che queste ‘guerriere’ non sono mai sole» fa eco Giuliana Menegaldo di Un Giro in Piazza, l’associazione che per prima, assieme alla Casa di Cura di Monastier, ha creduto nell’idea di Michela Bardi «E’ solo insieme che si riescono a superare gli ostacoli e siamo grati per l'opportunità di condividere questo cammino e di essere parte di un evento che celebra la forza e la determinazione di queste donne coraggiose». Un’unione solidale che indirettamente aiuta altre donne. Anche in questa edizione, infatti, i proventi dell'evento saranno devoluti alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) del territorio.

«Il ricavato della manifestazione “La forza in passerella sul Montello” contribuirà a sostenere il progetto di supporto psicologico per pazienti e familiari della delegazione LILT di Montebelluna» commenta il Presidente di LILT Treviso dottor Alessandro Gava «La diagnosi di tumore e il percorso terapeutico costituiscono un momento spesso drammatico per i pazienti i loro familiari e la possibilità di trovare un punto di ascolto e di elaborazione di queste difficoltà è una risorsa molto importante che la LILT cerca di dedicare a tutti i pazienti del nostro territorio».

Quest’anno, inoltre, ad apportare un prezioso sostegno e contribuendo alla promozione di questa straordinaria sfilata, che sarà presentata dall’affezionato e bravo Alessandro Bevilacqua, ci sarà anche Videomedia e Telechiara che, per l’edizione di Volpago, si sono uniti come media partner assieme al main sponsor Gruppo Intesa San Paolo. A fornire il patrocinio all’evento anche la Regione Veneto, la conferenza dei Sindaci dell’Aulss2 e l’Aulss 2; supportano invece 5° edizione de “La Forza in Passerella” Anap Confartigianato, Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna, ConfCommercio Montebelluna, IIS Einaudi Scarpa e Consorzio del Bosco Montello.

Ora è tempo di far risuonare gli applausi, e auspichiamo che siano numerosi. L’invito a tutti è quello di partecipare a questa straordinaria esperienza prenotando i biglietti a laforzainpasserella@gmail.com e non perdete così l'opportunità di essere parte di questo evento che promette emozioni indimenticabili. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook "La Forza in Passerella”. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al giorno successivo, sabato 1 luglio.