Il virus di marzo non c'è più, otto le mutazioni. In Veneto Rt a 0.62, zona gialla ad un passo

L'Rt del Veneto, secondo una stima dei tecnici della regione, si attesta a circa 0.62 e dunque l'approdo in zona gialla per il Veneto, dopo tre settimane in fascia arancione, sarebbe ad un passo: venerdì il verdetto molto atteso del ministro della salute, Speranza. A comunicare questo dato è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa che si è svolto a Marghera.

«Questa settimana siamo i secondi in Italia per indice di trasmissibilità più basso, abbiamo ragionevoli speranza di arrivare alla zona gialla -ha annunciato Zaia- noi guardiamo con attenzione, sappiamo di aver fatto tre settimane di arancione, il periodo solitamente utilizzato e questo ci da un grande segnale di speranza ma anche di preoccupazione: in Europa questo virus sta facendo l'altalena, Spagna e Francia stan tornando su, la Germania è ancora in lockdown. Noi senza la zona rossa siamo precipitati nei contagi e mi chiedo: con la zona rossa chi avrebbe risarcito i veneti? Questi risultati sono merito dei sacrifici nelle settimane di Natale».

Nel bollettino di oggi, pubblicato da Azienda Zero, sono 2.475 i ricoverati (mille in meno rispetto al picco massimo) tra cui 290 in terapia intensiva e 62 decessi. Dal picco del contagio del 31 dicembre quello di oggi è il 27esimo giorno consecutivo di calo nella nostra regione. La curva del contagio, sostiene il govermatore, si potrebbe spiegare solo attraverso la catalogazione e il censimento delle mitazioni. «Il virus di marzo non c'è più -ha spiegato il governatore- sono state registrate otto mutazioni in Veneto tra cui cinque già presenti nella banca dati nazionale. Quella inglese è stata trovata da noi per primi e ha messo i nostri ospedali sotto molta pressione: è più contagiosa e raggiunge più persone, dunque più letale. Ci sono due mutazioni venete su cui stiamo lavorando». Intanto da lunedì riaprono le scuole. «La apriamo con preoccupazione»: ha sottolineato Zaia. Sul fronte vaccini, ieri sono giunte le 50.300 fiale attese: cresce l'ottimismo per quanto riguarda le forniture da parte di Pfizer.