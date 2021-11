Veneto Experience: degustazioni, visite ed eventi nel weekend a Treviso

È stata presentata venerdì 5 novembre, a Ca’ Sugana, la nuova iniziativa che punta ad innovare il panorama della promo-commercializzazione per le esperienze turistiche legate alle eccellenze dei nostri territori.

"Veneto Experience", questo il nome del format, si terrà da sabato 6 a lunedì 8 novembre ed è promosso dall'associazione di promozione sociale "Crescita" con il patrocinio del Comune di Treviso, della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, della Cna di Treviso, dell'associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, delle Fondazioni Cassamarca, Marca Treviso, Symbola e Think Thank Nord Est e del Distretto del Cibo della Marca trevigiana. Presentazioni, visite guidate e degustazioni, porteranno amanti ed appassionati del modo della cucina direttamente all’interno di oltre 60 “Fabbriche del Gusto” della nostra regione, anche con show cooking e laboratori, a posti limitati ma prenotabili per le intere giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre direttamente dal sito www.venetoexperience.eu. Nel pomeriggio di lunedì 8 novembre, nella prestigiosa cornice della sala eventi di Cà dei Carraresi, si incontreranno invece oltre 20 relatori tra accademici, amministratori pubblici e dirigenti di istituzioni, enti ed associazioni imprenditoriali venete, per un Forum a numero chiuso a cui parteciperanno stakeholder del territorio. Lo scopo del simposio, che gli interessati potranno seguire anche in diretta streaming pre-registrandosi nel sito ufficiale dell’evento, è di analizzare la situazione attuale del turismo regionale al fine di formulare proposte concrete e raccomandazioni, nuove ‘Tesi operative per l’imprenditoria privata’.

«Vogliamo individuare soluzioni pratiche per rilanciare il settore turistico, nella fase di post-emergenza Covid - sostiene il presidente di Crescita A.P.S. Pierluigi Doro - per favorire l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi, raccordando le reti tra privati alle strategie delle istituzioni pubbliche, in primis ai piani regionali. Bisogna ampliare l’accesso diretto alle risorse turistico-culturali delle città, dei borghi, dei contesti territoriali e delle aree interne, con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e dei social network». «Valutiamo positivamente simili iniziative che vedono il turismo legato alle attività produttive non come un settore a sé stante ma come un tutt’uno con le produzioni di eccellenza, l’enogastronomia, l’arte e la cultura, le tradizioni ed i valori dei nostri territori» conferma il Vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi, «Come enti locali non possiamo che favorire la collaborazione tra associazioni imprenditoriali e del terzo settore, istituzioni pubbliche ed accademie, per riuscire a differenziare ed ampliare i target turistici di riferimento, creando al tempo stesso valore economico e sociale per le comunità locali e valorizzando le competenze». A conclusione del festival, si terrà la cena degustazione di lunedì 8 novembre al Makallè in collaborazione con il Consorzio di tutela del Radicchio rosso e della Tiramisù World Cup, con la selezione dei vini Bio Perlage che accompagneranno i piatti elaborati con i prodotti del sistema Altromercato.

Tutte le iniziative sono prenotabili su: www.venetoexperience.eu