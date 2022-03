Ucraina, firmata l'ordinanza per accogliere i profughi negli alberghi

Oggi, martedì 22 marzo, ho firmato una nuova ordinanza con gli albergatori veneti per l'accoglienza dei rifugiati ucraini. «Penso sia un accordo innovativo che ci consentirà di avere una valvola di sfogo molto importante in chiave accoglienza» commenta Luca Zaia.

I bambini sotto i 10 anni avranno uno sconto del 10%, 35 euro il costo al giorno per letto e prima colazione, 60 euro per la pensione completa. «I profughi ucraini saranno ospitati in alberghi dalle 2 stelle in su ma non si tratta di un'accoglienza di Serie B - aggiunge il Governatore I profughi avranno le stesse camere di tutti gli altri clienti. L'accordo prevede che una struttura potrà incassare al massimo 214mila euro all'anno dall'accoglienza dei profughi. Gli albergatori dovranno dare disponibilità alle Prefetture, alla Regione o alla Protezione civile per essere inseriti nell'elenco delle strutture ricettive. Mi aspetto una grande adesione - conclude Zaia -. Si tratta di un accordo davvero importante».

L'emergenza Ucraina, nel frattempo, continua a farsi sentire: oltre 14mila i profughi già transitati in Veneto. Di questi 7.109 sono le persone che si sono fermate nella nostra regione. Il 70,8% dei rifugiati sono donne, il 37% invece ha meno di 14 anni. «Siamo davanti ad un esodo di donne e bambini» commenta il Governatore. 656 i posti ancora liberi negli hub regionali. Ottanta i rifugiati positivi al Covid, 1538 le vaccinazioni fatte di cui solo il 70% sono anti-Covid. 4781 i veneti che hanno messo a disposizione i loro alloggi per i rifugiati. Spero davvero si arrivi ad un armistizio nel più breve tempo possibile» conclude il Governatore.