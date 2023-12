Veneto regione europea dello sport 2024: «Pronti a un anno da protagonisti»

Promuovere lo sport a 360 gradi, a tutti i livelli. La Regione Veneto, insignita ufficialmente del riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2024 a Bruxelles, raccoglie la sfida e si prepara ad un 2024 di lavoro intenso e appassionante.

Un impegno reso ancora più prezioso e stimolante grazie ad Aces Europa, Aces Italia e dai sostenitori che sono MSP Movimento Sportivo Popolare Italia, CONI Veneto, CIP Veneto, Sport e Salute Spa, Miur Ufficio Scolastico regionale Veneto e Anci Veneto. Nel merito, sono numerose le iniziative che troveranno nuova linfa per consolidare al meglio il binomio indissolubile tra Veneto e sport, a partire dall’Osservatorio regionale per lo sport, l’Osservatorio regionale Urban Health, Veneto in Action e il progetto “Scuola e Sport”, per arrivare, ad esempio, alla Carta etica dello sport, e ai Piani di prevenzione “Comunità Attive”, del turismo veneto e della mobilità ciclistica. Ma sarà un anno denso anche per quanto riguarda il calendario degli eventi, che al momento vede tra i confermati il Trofeo Coni 2024, Exposport, Tocatì, il Campionato europeo BMX, la Coppa del mondo di snowboard PSG e SBX, il Campionato Italiano FIPIC (Serie A e B) di pallacanestro in carrozzina, il Karate World Cadet, Junior & U21 Championship e la Youth Sailing World Championship 2024. La macchina organizzativa è già partita.

Parallelamente, per il 2024 è in partenza un apposito piano di comunicazione integrato per valorizzare l’SFactor della Regione Veneto, quel fattore “Sport” che la rende terra di sportivi per gli sportivi. La campagna si proporrà di raccontare attraverso diversi supporti questa speciale attitudine, spiegando cosa significhi possederla, ma soprattutto invitando il pubblico a viverla, a provarla e a cercarla. A questo proposito, sono già attive le la pagine ufficiali Facebook e Instagram e il canale YouTube (@venetosport2024).

«Con il Piano Pluriennale per lo Sport 2022-2026, per la prima volta abbiamo voluto realizzare un programma quinquennale che potesse arrivare al 2026, anno in cui si terranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina - ricorda l’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari -. Manca poco, il 2024 diventa quindi una tappa fondamentale per arrivare nella forma migliore al grande appuntamento. Lo sport porta con sé un inestimabile valore sociale, formativo ed educativo, quale strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico. Lo dimostra il recente inserimento in Costituzione - fa sapere Corazzari -. L’obiettivo è quello di comunicarlo, insieme alla vocazione sportiva della nostra regione, una vera palestra a cielo aperto grazie ad una conformazione geografica e ad un’orografia unica, celebrando al tempo stesso la cultura sportiva del nostro territorio, a livello agonistico, ma anche amatoriale». Presente alla cerimonia di Bruxelles anche l'Europarlamentare Rosanna Conte, delegata per il Triveneto di Aces Europe e promotrice della candidatura del Veneto.