Covid-19 rilevato con il test della saliva: il progetto dell'Univeristà di Padova

In Veneto, sono stati realizzati ad oggi oltre 1 mln e 600mila tamponi e 1 mln e 350mila test rapidi che hanno dato riscontro alla positività da Covid-19 di 24.209 persone (153 asintomatici), 91 in più rispetto a martedì. Questi sono gli ultimi dati che arrivano dalla lettura dal bollettino diffuso da Azienda Zero, aggiornato alle 8 di mercoledì 9 settembre.

Le persone in isolamento sono 7.878 (+ 732) mentre i ricoverati sono 142 (83 positivi), di cui 18 ricoverati in Terapia intensiva. I decessi salgono a 2.135 mentre le persone dimesse sono 3.929. Dati che portano il governatore del Veneto Luca Zaia, in collegamento dalla sede regionale della Protezione civile, ad una semplice considerazione: "Il virus c'è, è meno aggressivo perchè non da sintomi e negli ospedali non c'è un'emergenza sanitaria".

Dalla sede regionale della Protezione civile del Veneto, non sono arrivati solo numeri ma è stato dato l'annuncio dell'avvio di un programma sperimentale (ed innovativo) che parte dall'Università di Padova e che prevede il test della saliva per il Covid, diagnosi che verrà effettuata sui docenti e sul personale tecnico e amministrativo dell'ateneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avere il dato scientifico di un prelievo della saliva ha la stessa compatibilità molecolare di un tampone - ha spiegato il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto - questo significa garantire la sicurezza che chi va in aula non sia portatore di virus". Si tratta di un progetto pilota che permette di avere un monitoraggio e che andrà ripetuto ogni 20 giorni (stessa frequenza per i tamponi effettuati sul personale sanitario). Per quanto riguarda gli studenti invece: "era impensabile di fare uno screening, (sono 60mila gli studenti a Padova), ma possiamo identificare i positivi e monitorare i contatti. Quindi gli studenti che sono stati contatti, loro saranno sottoposti a test molecolare e quindi isolare il contagio". Un ulteriore controllo sarà dato dalla app, già in uno agli studenti di ateneo per registrare le presenze. L'applicazione è stata infatti modificata in modo tale da dare una tracciatura ovvero indicare il posto in aula nel quale si è seduto lo studente, il giorno x, così, nel caso di comunicazione di positività di uno studente si sapranno individuare rapidamente anche i contatti che saranno poi sottoposti ad indagine molecolare: "Così eviteremo che le aule diventino focolai", conclude il rettore Rizzuto.