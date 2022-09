Veneto Wine Stars, torna il torneo di EnoDama: «Vino al posto delle pedine»

Riapre le porte l'ex convento di San Francesco a Conegliano: da venerdì 23 a domenica 25 settembre ospiterà la terza edizione di "Veneto Wine Stars", evento dedicato alle degustazioni dei migliori vini della regione con 66 etichette premiate al concorso "EnoConegliano". Dietro ogni tavolo un sommelier Fisar per dare un ulteriore segno di qualità e professionalità all'iniziativa.

Ricchissimo il programma della tre giorni coneglianese che prenderà il via venerdì, alle ore 20, con la tradizionale "Cena della vendemmia" a base di vini e piatti della tradizione (radici e fasioi, spiedo, affettati e crostata) e ben 250 commensali attesi. Sabato 24 e domenica 25 settembre stand, quattro degustazioni guidate tematiche, la cena dei sapori, le premiazioni del concorso regionale vini e l'atteso ritorno del torneo di EnoDama, le cui iscrizioni sono aperte a tutti. Una tradizione interrottasi con l'arrivo del Covid e che, da quest'anno, tornerà nella città di Cima con un torneo che partirà alle ore 16 di domenica. Le regole sono le stesse della dama tradizionale ma, al posto delle pedine classiche, ci saranno dei bicchierini di vino bianco e rosso. Durante le premiazioni, in programma sabato alle ore 19, verrà presentata la guida: "Selezione Vini Veneti, 24esimo concorso regionale vini premiati 2022" con all'interno i 380 vini che hanno ottenuto il punteggio di almeno 82 centesimi, corrisponenti al livello "Ottimo" del metodo di valutazione "Union Internationale des Oenologues". Una guida sempre più rilevante e apprezzata a livello nazionale per i cultori del buon vino. Il programma della rassegna è disponibile sul sito di "EnoConegliano".

I commenti

Mercoledì 21 settembre l'iniziativa è stata presentata nella sede dell'associazione "Dama Castellana" di Conegliano. Il sindaco, Fabio Chies, ha spiegato: «Veneto Wine Stars si inserisce alla perfezione nel programma di iniziative dell'autunno coneglianese. Ripartire dopo due anni di pandemia non era facile ma la tre giorni di eventi che ci aspetta questo fine settimana aiuterà senza dubbio la vocazione turistica di Conegliano, di cui abbiamo già avuto un primo assaggio lo scorso weekend con il successo dell'Expo Motori».

L'assessore Claudia Brugioni ha sottolineato invece l'importanza della scelta dell'ex convento di San Francesco come location della manifestazione: «Un fine settimana davvero ricco di eventi: al programma enogastronomico si aggiungeranno le esibizioni degli artisti di strada, sempre nel chiostro del convento che tornerà ad essere per tre giorni il cuore pulsante della nostra città».

A fare gli onori di casa Elio Ceschin, responsabile di "Veneto Wine Stars" che ha sottolineato come la manifestazione sia stata resa possibile soprattutto grazie all'enorme contributo di tutti i volontari che hanno speso tempo ed energie per valorizzare al meglio il ritorno dell'iniziativa». Marzio Pol, enologo, ha illustrato invece gli aspetti più tecnici di "Veneto Wine Stars": «Non solo una grande opportunità per far conoscere ai cittadini le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio ma anche un'occasione per ritrovarsi uniti nel periodo dell'anno in cui l'uva è protagonista assoluta».