Covid-19, il Veneto lancia il nuovo test "Fai da te"

Nel corso del briefing di domani sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Veneto, in programma presso la sede della Protezione civile regionale, in via Paolucci 34 a Marghera, il governatore Luca Zaia, affiancato dal dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie venete e vicepresidente dei microbiologi italiani, presenterà il test cosiddetto fai-da-te. Test di autodiagnosi di cui il Veneto avvierà la sperimentazione per verificarne la effettiva validità scientifica. Al termine del percorso, qualora i risultati in parallelo con i tamponi molecolari ne dimostrassero l’efficacia, sarà quindi avanzata richiesta di validazione alle competenti autorità scientifiche nazionali.