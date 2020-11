Nuovo Dpcm, il Veneto è in "Area Gialla": via al coprifuoco dalle 22

È iniziata alle ore 20:20 di mercoledì la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha chiarito i contenuti del Dpcm pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, dando così una risposta alle domande che in tanti, per tutta la giornata, si sono fatti sulle nuove limitazioni previste e sulle nuove zone rosse, arancioni e gialle previste da Cts e Governo. «Non ci sono territori che possono sottrarsi alle misure - ha detto Conte - La pandemia corre e quindi non ci sarà alcuna zona verde». Ricordiamo che i provvedimenti entreranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre e saranno validi fino a giovedì 3 dicembre.

Le misure in vigore da venerdì 6 novembre

Dove ci si può spostare e dove è vietato

Zone in area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. In queste zone sarà vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino.

Zone in area arancione: Puglia e Sicilia, spostamenti vietati in entrata e uscita e anche da un comune all'altro. Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7.

Zone in area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, vietato ogni spostamento in qualsiasi orario.

