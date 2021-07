Venerdì notte chiuso il casello di Fadalto Lago Santa Croce

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione del viadotto di svincolo, previste in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord e percorrere la strada statale 51 Alemagna per raggiungere Fadalto.