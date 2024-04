Venezia accoglie Papa Francesco, visita alla Giudecca e Messa a San Marco

È una giornata storica a Venezia per l'arrivo di Papa Francesco, giunto in città questa mattina per una visita in tre tappe. Nell'isola della Giudecca ha incontrato le detenute della casa di reclusione. «Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita - ha spiegato loro - per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore. Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita, morale e materiale».

Sempre alla Giudecca, ha visitato il padiglione della Santa Sede della 60a edizione della Biennale arte, che quest'anno è stato collocato all’interno del carcere femminile. Anche agli artisti coinvolti Papa Francesco ha rivolto un discorso: «Mi auguro con tutto il cuore che l'arte contemporanea possa aprire il nostro sguardo. Sarebbe importante se le pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete, collaborando per liberare il mondo da antinomie insensate che cercano di prendwre il sopravvento nel razzismo, nella xenofobia, nella disuguaglianza, nello squilibrio ecologico. Immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica: citttà in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. È per questo che quando diciamo "stranieri ovunque", stiamo proponendo "fratelli ovunque"».

Quindi il trasferimento alla basilica della Salute. Sullo specchio d’acqua davanti ai Magazzini del Sale, sul Canale della Giudecca, le remiere e gli appassionati del mondo della voga gli hanno reso omaggio con l'alzaremi. Sul piazzale della basilica il pontefice ha incontrato i giovani delle parrocchie: «Oggi - ha detto - si vive di emozioni veloci, di sensazioni momentanee e istinti che durano istanti. Ma così non si va lontano. I campioni dello sport, come pure gli artisti, gli scienziati, mostrano che i grandi traguardi non si raggiungono in un attimo. Occorre perseverare, e farlo insieme. Per questo vi dico: non isolatevi, cercate gli altri». Al Papa è stata consegnata in dono una forcola, l'appoggio sul quale si fa perno con il remo per vogare sulle barche, come simbolo e ricordo di Venezia.

È seguito il tragitto sulla papamobile lungo il ponte galleggiante che collega Punta della Dogana a piazza San Marco, dove sono presenti circa 9mila persone per seguire la celebrazione della Messa. I varchi sono presidiati da personale di sicurezza e l'accesso è riservato ai fedeli che hanno prenotato il posto.

Carceri, Ostellari: Facciamo nostre parole Santo Padre

«Facciamo nostre le parole del Santo Padre. Il carcere può diventare un luogo di rinascita, in cui la dignità del detenuto non viene messa in isolamento. Proprio per questo stiamo lavorando ad una serie di riforme strutturali, innovative rispetto al passato. Con più attenzione per i tanti assuntori di sostanze stupefacenti, come pure per i soggetti affetti da disturbi psicologici e comportamentali. Più lavoro e formazione per i detenuti. Più percorsi alternativi per chi, avvicinandosi al fine pena, dimostra piena volontà di aderire a un programma trattamentale, magari presso comunità esterne, iscritte ad un albo nazionale. Sconti e premi servono a poco: chi ha sbagliato, per rieducarsi, deve essere messo di fronte al peso dei propri errori e, contemporaneamente, sostenuto nel suo cammino di rieducazione». Così il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, che ha accolto il Santo Padre oggi presso la Casa di reclusione femminile di Venezia - Giudecca.