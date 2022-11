Scuole Collodi, una quercia per Venturino Cagnato: «Trevigiano modello»

Le scuole Collodi di San Liberale sono da oggi decisamente più "green". Giovedì 17 novembre, infatti, nel cortile della scuola elementare si è tenuta la cerimonia di piantumazione della quercia in memoria di Venturino Cagnato, alpino e amico della città di Treviso, venuto a mancare lo scorso 23 agosto.

L'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mario Conte e dagli assessori Alessandro Manera e Silvia Nizzetto, ha voluto essere presente insieme alla famiglia di Cagnato con i figli Luca e Davide e la moglie Anna Paola, il Gruppo Alpini e Avis Treviso. Un'iniziativa per l’ambiente pensata per rendere il giusto omaggio ad un cittadino modello che si è sempre prodigato per la comunità. Oltre alla quercia, sono state piantate nel giardino della scuola, sempre con la partecipazione dei bambini, cento piante di falso gelsomino, di cui 70 lungo via Mantiero e 30 all’ingresso da via Tre Venezie. Inoltre, i bambini delle classi 4^ e 5^, che avevano interrato piccole ghiande in alcuni vasetti, hanno trapiantato i semi germogliati in altri contenitori più grandi. In chiusura di cerimonia, i bambini della scuola hanno intonato la canzone "Grazie" tra gli applausi e la commozione dei presenti.

I commenti

«I valori di Venturino come Alpino, Volontario Avis, cittadino modello, di padre e nonno sono di ispirazione per tutti noi e vedere la quercia nel giardino sarà per i bambini, ogni giorno, un modo per richiamare tutti i valori che Venturino ha trasmesso alla comunità trevigiana - le parole del sindaco Mario Conte -. Ma questo vuole essere anche un ringraziamento a Venturino stesso, per tutto quello che ha fatto “con” noi, fra mille iniziative e idee, e “per” noi, attraverso il suo instancabile impegno nella comunità».

L'assessore Alessandro Manera ha aggiunto: «La quercia è l'albero che rappresenta al meglio Venturino. L'albero piantato oggi ha già cinque anni ma diventerà molto grande e sotto la sua ombra tante persone potranno pensare al quartiere di San Liberale, proprio come Venturino che pensava a tutti. Per me Venturino è stato un grande amico, spero che quest'albero possa servire a tenere vivi il suo ricordo».