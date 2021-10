Studentessa 19enne muore ad Amsterdam per un aneurisma

Veronica Corinne Zanon, studentessa di soli 19 anni, è stata trovata senza vita nel piccolo appartamento di Amsterdam dove viveva, a causa di un aneurisma. La giovane, come riportano i quotidiani locali, è stata trovata a terra agonizzante, sabato a mezzogiorno, dal fidanzato, nell'orario in cui si erano dati appuntamento. I soccorsi e il trasferimento in ospedale sono stati inutili.

La 19enne si era sentita male il pomeriggio precedente mentre si trovava in giro con alcune amiche. Ha iniziato a sentire freddo, preferendo rientrare in casa e dicendo al fidanzato, anch'egli 19enne, che si sarebbero visti il giorno dopo. I genitori sono atterrati ad Amsterdam domenica per parlare con i medici, per sabato prossimo, invece, è previsto il rientro della salma in Italia. Veronica Corinne aveva frequentato elementari e medie alla scuola internazionale di Mestre, per poi diplomarsi a H-Farm, Roncade. Appassionata di moda, aveva deciso di intraprendere il suo percorso di studi universitari a Londra, salvo poi cambiare idea per le incertezze legate alla Brexit, ripiegando quindi sull'Uva, l'università della capitale dei Paesi Bassi.