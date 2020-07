Monsignor Cevolotto, ordinazione episcopale nel tempio di San Nicolò

Sabato 26 settembre alle ore 10 la Diocesi di Treviso vivrà la gioia dell’ordinazione episcopale di monsignor Adriano Cevolotto, chiamato dal Papa a essere Vescovo della diocesi di Piacenza–Bobbio.

La solenne celebrazione si terrà a Treviso, nel tempio di San Nicolò, per permettere a un maggior numero di persone di partecipare, anche utilizzando gli spazi esterni del seminario. Consacrante principale sarà il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, co-consacranti l'amministratore apostolico di Piacenza-Bobbio, il vescovo Gianni Ambrosio, e l’arcivescovo metropolita di Modena – Nonantola, mons. Erio Castellucci. L’ingresso del vescovo Adriano nella diocesi di Piacenza-Bobbio avverrà invece domenica 11 ottobre, con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Piacenza alle ore 15. Per entrambe le funzioni, nelle prossime settimane saranno date indicazioni sulla partecipazione in presenza o grazie alle dirette televisive e streaming, sempre tenendo conto delle limitazioni legate al Covid-19.