Vespa Club Italia, raduno da record alla base del 51esimo Stormo Caccia

Ottocento Vespe e 1100 appassionati provenienti da tutta Italia hanno fatto tappa presso l’aeroporto di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare, in occasione del Raduno nazionale dei Vespa club d’Italia e dell’ 11° raduno del Club di Resana organizzatore dell’ evento che ha segnato un record assoluto di presenze dalla prima edizione svolta 11 anni fa.

Partiti da Resana, i radunisti hanno avuto la possibilità, lungo il loro percorso, di accedere all’interno dell’Aeroporto di Istrana per una tappa in nome della solidarietà in quanto parte del ricavato del raduno andrà a favore dell’Airc nell’ambito del progetto “ Un dono dal Cielo” che l’Aeronautica Militare ha deciso di adottare nell’anno del suo centenario a sostegno della ricerca contro il cancro. I numerosi partecipanti ed i vertici del vespa club Italia, la Segretaria Nazionale Alessia Galiotto e Mauro Calestrini Presidente del World Week Vespa hanno potuto ammirare i velivoli EFA ed AMX del 132° Gruppo Volo “E. Buscaglia” e, presso il piazzale Bandiera, i velivoli che in passato hanno volato con l'insegna del 51esimo. Un raduno non solo nel nome della solidarietà, ma dai connotati anche "eco-friendly” , infatti tra le iniziative che hanno caratterizzato l’evento da sottolineare la donazione di fondi da parte dei radunisti per la piantumazione di alberi preso il territorio del Comune di Resana di cui era presente quest’oggi il sindaco Stefano Bosa.

Il Tenente Colonnello Rolando Pellegrini, in rappresentanza del Comandante del 51° Stormo Colonnello Emanuele Chiadroni, ha ringraziato i partecipanti e sottolineato come il raduno sia stata un’altra importante occasione per fare solidarietà e sostenere il progetto "Un dono dal Cielo", ricordando i prossimi appuntamenti legati al centenario dell’Aeronautica Militare che il 51esimo Stormo sta organizzando, primo in ordine di tempo l’Open Day previsto per il 7 settembre.