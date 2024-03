Via del mare, confronto con i segretari regionali e provinciali di partito

Facendo seguito al tavolo di concertazione che si è tenuto a Silea lo scorso 26 febbraio e che ha coinvolto i diversi enti interessati al nuovo progetto della Via del Mare, l'amministrazione comunale di Silea insieme ai Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Monastier di Treviso e Roncade promuove un secondo incontro di confronto sul progetto della Via del Mare con i rappresentanti delle segreterie di partito regionali e provinciali venerdì 22 marzo alle 10.30 nella sala consiliare del municipio di Silea. Sempre venerdì 22 marzo, alle 20.30 nella Sala polivalente in piazza Marconi a Monastier di Treviso, si svolgerà invece la serata informativa aperta alla cittadinanza “Progetto Via del Mare. Il perché del ricorso”, alla quale saranno presenti sindaci e amministratori dei Comuni ricorrenti e sono state invitate le associazioni di categoria. La presentazione tecnica sarà a cura dell’ingegnere Gino Zottis, mentre si occuperà dell’excursus storico Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto.

Il commento

«I due incontri raccolgono le sollecitazioni pervenute in occasione del precedente appuntamento, avviando un percorso di informazione trasversale. C’è stata un’adesione bipartisan - anticipa il sindaco del Comune di Silea, Rossella Cendron - Silea e gli altri Comuni promotori si augurano che il confronto, costruttivo e concreto, possa proseguire portando a soluzioni condivise».