Via del Mare, tavolo con oltre 60 amministratori per discutere le ricadute dell'opera

Facendo seguito alla mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Silea nella seduta dello scorso 30 novembre, l'amministrazione guidata dal sindaco Rossella Cendron ha convocato per lunedì 26 febbraio un tavolo di concertazione in municipio di Silea (ore 19) per avviare un confronto con gli enti preposti, le amministrazioni e i relativi consiglieri dei territori coinvolti dalle ricadute della realizzazione della Via del Mare.

Al tavolo sono stati invitati il presidente e vicepresidente della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia e i sindaci e i componenti dei Consigli Comunali di Casale sul Sile, Casier, Cavallino Treporti, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Monastier di Treviso, Musile di Piave, Ponte di Piave, Quarto d’Altino, Roncade, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, Treviso e Zenson di Piave. La risposta è stata positiva e all’incontro parteciperanno oltre sessanta rappresentanti delle istituzioni coinvolte. «Mi aspetto che il tavolo di lunedì rappresenti l’avvio di un confronto costruttivo - ha commentato il sindaco di Silea, Rossella Cendron - fondato sulla comune volontà di tutelare l’interesse dei nostri cittadini e il nostro territorio».