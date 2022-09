Via Foresto, dopo la frana al via i lavori di messa in sicurezza della strada

Come previsto dal cronoprogramma e dalla diffida del Comune di Montebelluna, il privato proprietario dell’area franata ad inizio agosto in via Foresto ha avviato in questi giorni le operazioni preliminari di messa in sicurezza della zona. Si tratta di un’operazione urgente e necessaria affinché il Comune possa riaprire quanto prima una strada importante come via Foresto. L’intervento era già stato anticipato, nei giorni scorsi, dalla posa in opera di teli coprenti per il consolidamento della scarpata interessata dalla frana mentre saranno eseguiti i lavori necessari per eliminare il pericolo di ulteriori distacchi e franamenti verso la sede stradale di via Foresto.

Una volta concluso questo intervento e riaperta la strada il privato dovrà provvedere alla perforazione del terreno a cura di un geologo per individuare l’esatta morfologia e valutazione propedeutica alla scelta del miglior intervento per la stabilizzazione del terreno e provvedere alla realizzazione delle opere definitive di ripristino del versante di frana, rappresentate dall’installazione di terre armate e da posa in opera di piante autoctone con funzione di riscaldamento della scarpata, a seguito di valutazione del geologo, dell’agronomo e dell’impresa esecutrice.