Alpini a Vicenza, Zaia: «Questa è l'Adunata del secolo»

Più di ottantamila Penne Nere hanno sfilato domenica 12 maggio a Vicenza nell'ultima giornata della 95esima Adunata nazionale. In tribuna d’onore erano presenti, oltre al Governatore del Veneto, Luca Zaia, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il generale Figliuolo.

Ad aprire il corteo la fanfara militare e lo striscione “Il sogno di pace degli alpini”, seguiti dai reparti alpini di formazione con bandiere, il gruppo ufficiali e sottufficiali Truppe alpine in servizio, la bandiera città di Vicenza decorata con 2 medaglie d’oro al valor militare. Duemilatrecento metri di percorso, con schiarimenti in fila per nove e 7mila alpini l’ora per oltre 10 ore di evento. Una chiusura imponente per un weekend che sarà davvero difficile dimenticare, come spiegato dal presidente Zaia: «Penso che questa sia stata l'Adunata del secolo: è la sesta adunata in provincia di Vicenza. Se fino a ieri l'Adunata di Treviso era stata la più importante per il Veneto, quella di quest'anno a Vicenza l'ha superata». Zaia è tornato poi sul tema della leva obbligatoria, sollevato in questi giorni anche dall'assessore regionale Elena Donazzan: «Più che per la leva obbligatoria - ha concluso il Governatore - sono per le esperienze a favore della comunità, come l'obiettore di coscienza. Oggi siamo a Vicenza per parlare di pace, il popolo vuole la pace, la guerra la vuole solo chi non capisce nulla. Come diceva Hemingway: "La guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori"».