Monsignor Giuliano Brugnotto nominato nuovo Vescovo di Vicenza

Il nuovo Vescovo di Vicenza è monsignor Giuliano Brugnotto, 58 anni, trevigiano originario di Carbonera. Ad annunciarlo, venerdì 23 settembre, è stato il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi.

«La novità stava già circolando da giorni - ha esordito monsignor Tomasi - quindi è bene dare oggi l'ufficialità. Il 20 settembre il nunzio apostolico in Italia mi ha inviato la comunicazione che il Santo Padre aveva nominato come Vescovo di Vicenza monsignor Giuliano Brugnotto». La notizia, accompagnata dalle campane a festa, è stata data in contemporanea dal Vescovado di Treviso, dalla sala stampa del Vaticano e dalla Diocesi di Vicenza. Al termine dell'annuncio c'è stato l'abbraccio tra il Vescovo di Treviso e il nuovo Vescovo della Diocesi di Vicenza.

Il nuovo Vescovo

Monsignor Brugnotto è nato il 7 novembre del 1963. Originario della parrocchia di Mignagola di Carbonera, è stato ordinato presbitero nella diocesi di Treviso il 19 maggio 1990. Ha conseguito il dottorato presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha insegnato diritto canonico presso lo Studio Teologico di Treviso – Vittorio Veneto ed è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto. Tra i suoi precedenti incarichi spiccano quello di responsabile delle celebrazioni episcopali ed educatore nella comunità teologica del Seminario Maggiore di Treviso. In seguito ha accompagnato la formazione dei preti giovani come delegato vescovile e dal 2010 è Cancelliere vescovile. Nel 2014 gli è stato affidato il compito di assistente ecclesiastico delle Cooperatrici pastorali diocesane. Consulente ecclesiastico dell’Unione giuristi cattolici di Treviso, è membro dei Consigli presbiterale e pastorale diocesano, del Consiglio del Vescovo e del Capitolo della Cattedrale di Treviso.

Il plauso di Zaia

«Con l’affidamento della guida di un’importante diocesi veneta, ancora una volta un sacerdote di questa regione è stato scelto da Papa Francesco per essere eletto alla dignità episcopale. Esprimo al trevigiano don Giuliano Brugnotto le mie più vive congratulazioni e sono certo di farlo a nome di tutti i veneti». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto esprime le sue felicitazioni per la nomina alla guida della diocesi di Vicenza di monsignor Brugnotto, attuale vicario generale a Treviso. «La nomina è motivo di grande orgoglio per il Veneto – aggiunge il Governatore - e conferma quella tradizione di grandi prelati, figli del loro tempo ma con radici profonde in quella tradizione di Fede semplice della nostra gente, che hanno segnato la nostra storia cristiana. L’impegno che lo ha contraddistinto fino ad oggi nella chiesa trevigiana lo farà sicuramente apprezzare anche alla guida di quella vicentina. In questo momento rivolgo anche un pensiero al vescovo di Vicenza dimissionario, monsignor Beniamino Pizziol, e lo ringrazio per il servizio pastorale prestato a beneficio della comunità con impegno e passione».