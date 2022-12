Natale incantato a Treviso, in un video gli auguri del sindaco

Nel giorno della vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, il primo cittadino ha voluto condividere una clip di grande effetto sugli eventi che si sono tenuti fino ad oggi in città. «Messaggio per tutto il mondo»

«Questo video dedicato al Natale Incantato vuole essere l'augurio di buon Natale e buone feste da parte della città di Treviso a tutto il mondo». Con queste parole il sindaco Mario Conte ha mostrato ai suoi concittadini, ma in realtà a tutti i suoi followers sui social, un videomessaggio a dir poco speciale. In poco meno di due minuti la carrellata di immagini racconta tutti gli eventi che hanno animato la città di Treviso durante il periodo del Natale Incantato, da inizio dicembre in poi. Una serie di momenti che rendono bene l'atmosfera speciale che si è respirata in città nelle ultime settimane.