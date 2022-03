Conegliano, avvistato un cervo al bar: il video diventa virale

Venerdì 11 marzo l'animale è apparso in un locale nelle vicinanze dell’istituto “Marco Fanno”. Polizia locale informata dell'accaduto, il cervo è riuscito a scappare. Centinaia le condivisioni in Rete

Visita "a sorpresa" venerdì mattina, 11 marzo, in centro a Conegliano: nei pressi di un bar non distante dall'istituto "Marco Fanno" è stato avvistato un cervo. L'animale è arrivato a pochi passi dai tavolini del locale prima di fuggire e far perdere le sue tracce.

La polizia locale, informata dell'accaduto, si è messa alla ricerca del cervo che sarebbe riuscito a fuggire senza bisogno di essere catturato. Nessun danno o disagio per il traffico in città, nonostante il cervo si sia spinto in una zona centralissima della città, probabilmente dopo aver perso l'orientamento. L'episodio arriva pochi giorni dopo la segnalazione di martedì 8 marzo quando otto cinghiali avevano tagliato la strada a un automobilista che stava percorrendo via Costa Alta, sempre a Conegliano. Anche in quel caso la vicenda si era conclusa senza conseguenze né per gli animali né per il guidatore.