Degrado a Ponzano Veneto: trovati preservativi usati nel parco dove giocano i bambini

Sabato mattina Daniele Visentin, consigliere comunale a Ponzano Veneto, su richiesta del sindaco Antonello Baseggio ha provveduto al ripristino del decoro e della dignità di un parco giochi usato da moltissime famiglie, ragazzi e bambini. «Il parco di Merlengo, in via degli Alpini, ma come sta avvenendo anche in quello di Paderno in via dei Fanti, è diventato momento di incontro di gruppi di ragazzi vivaci - dichiara il primo cittadino - Dopo diverse segnalazioni e diversi interventi delle forze dell'ordine spiace constatare, come denunciato dal consigliere comunale Visentin, che basterebbe essere educati e rispettosi delle cose comuni per poter avere anche dei momenti di privacy, ma perlomeno in ambienti sani, puliti e decorosi. Aree tra l'altro recentemente sanificate per il Covid-19».