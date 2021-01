«Rifiuti interrati nel cantiere della Pedemontana»: allertati i carabinieri

Sta sollevando un vero e proprio polverone mediatico il video girato venerdì 8 gennaio nelle vicinanze del cantiere per la Superstrada Pedemontana a San Vito di Altivole. Nelle immagini si vede un camion che copre con una gran quantità di terriccio alcuni sacchi dal contenuto sospetto. Chi riprende la scena accusa gli operai del cantiere di nascondere i rifiuti sotto il terreno.

Ne è nato un vero e proprio caso politico che ha costretto la Regione ad allertare i carabinieri del Noe e a chiedere spiegazioni all'azienda incaricata dei lavori lungo la Superstrada. La Struttura di progetto della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv), ha commentato la notizia con una nota ufficiale: «È apparso sul web un filmato dei lavori sulla Pedemontana, durante la realizzazione e sistemazione delle scarpate con terreno vegetale a San Vito di Altivole, nel quale vengano interrati materiali non pienamente distinguibili. La struttura di progetto ha immediatamente richiesto spiegazioni al concessionario e informato le autorità i Carabinieri del Noe per gli accertamenti del caso, trasmettendo tutte le notizie e i dati utili in proprio possesso».