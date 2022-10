Videolezioni di sesso su Instagram, richiamo per l'infermiera dell'Ulss 2

Richiamo formale per Fanni Guidolin, consulente dell'Ulss 2 seguitissima sui social dov'era solita pubblicare videolezioni di educazione sessuale da migliaia di visualizzazioni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'azienda sanitaria avrebbe chiesto a Guidolin di interrompere la pubblicazione dei filmati giudicati non volgari ma troppo "spinti". Le clip più viste, pubblicate sulla pagina Instagram @fanni_greenlover, arrivano a raggiungere fino a 130mila visualizzazioni. Video però giudicati troppo "informali" e "ammiccanti" dall'Ulss 2 che ha preso provvedimenti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai follower dell'operatrice sanitaria che non è né psicologa né tantomeno sessuologa. Nonostante il richiamo formale, in tantissimi hanno preso le difese di Fanni Guidolin, chiedendole di non mollare e continuare a pubblicare le sue seguitissime videolezioni.