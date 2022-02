Droga e alcol nel nuovo video trap: il Biscione è "Zona Woo"

Dopo "Zona B", la canzone che paragonava il "Biscione" di Conegliano a Scampia, è uscito in queste ore "Zona Woo", nuovo videoclip dei trapper Sultan e Weezy. Oltre 4mila le visualizzazioni raccolte in poche ore su Youtube: girato in gran parte nella zona di Piazzale Fratelli Zoppas, nel video i ragazzi vengono ripresi con alcol, droga e addirittura una roncola, brandita in piena notte da uno dei giovani con il volto nascosto dal trucco.

Non certo un bello spot per la città del Cima che torna sotto i riflettori per i problemi legati a sicurezza, giovani e degrado. "Zona Woo" è solo l'ultimo caso di una lunga serie di video trap finiti al centro della cronaca locale: nei mesi scorsi a Treviso avevano impervesato le canzoni della Pluto Gang, i ragazzi che si aggiravano in stazione delle corriere con tanto di pistole finte in mano. Conegliano non è nuova a questo genere di video incentrati su droga, alcol e soldi sempre sullo sfondo di Piazzale Fratelli Zoppas.