Assembramenti, nuova videocamera di sorveglianza al Quartiere Latino

Con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma è stata installata una nuova telecamera di videosorveglianza nel Quartiere Latino di Treviso. In funzione da martedì 17 novembre, monitorerà a 360 gradi tutta l’area, dove sono posizionate anche alcune panchine.

«Da alcune settimane ricevevamo segnalazioni da parte di residenti ed esercenti di situazioni di assembramento da parte di gruppi di giovani - spiega il comandante della Polizia locale, Andrea Gallo - Per questo motivo, attraverso risorse di bilancio messe a disposizione dal Comune, è stato disposto con una procedura d’urgenza l’affidamento ad una ditta specializzata per il posizionamento e la messa in funzione di una telecamera chiamata “Dome” in grado di monitorare l’area a 360 gradi. Il controllo attraverso la videosorveglianza risulterà di fondamentale importanza per coordinare e programmare gli interventi degli agenti nel caso in cui si verifichino assembramenti di persone e rappresenta un sensibile aumento degli standard di sicurezza anche in quell’area specifica». Entro la settimana saranno poi posizionate altre telecamere mobili su alcuni siti sensibili dove si registrano casi di abbandono di rifiuti. Altre telecamere saranno a breve installate a San Leonardo e sull’area che porta al Mulino della Pescheria. «Entro l’anno partirà l’appalto per il posizionamento di nuove telecamere di videosorveglianza sulla tangenziale e quella in Via Bindoni per un ammontare di circa 100milaeuro, finanziati con i proventi delle sanzioni degli autovelox della tangenziale» conclude Gallo.