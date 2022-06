Ponte di Vidor, Marcon: «Solo la sinergia tra enti porta a risolvere i problemi»

«Solo una sinergia tra enti può risolvere i problemi” esordisce Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso che aggiunge “ma non si dia per scontato che deve essere la Provincia a occuparsi di reperire i fondi per un’opera da decine di milioni di euro».

«Per il Ponte di Vidor, la Provincia c’è – continua Marcon – come c’è stata quando c’era da recuperare 13 milioni di euro dal Decreto Ponti per realizzare ben 11 interventi di manutenzione e messa in sicurezza straordinari sui ponti del territorio trevigiano. Ricordo infatti che nel 2020 è stato redatto un Protocollo d’Intesa col quale Veneto Strade si è impegnata a redigere la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale in coerenza con quanto emerso dal progetto preliminare, operazione per la quale la Regione del Veneto ha stanziato 200.000 euro e la Provincia di Treviso ha contribuito con ulteriori 250.000 euro. Il tutto per arrivare a un’indicazione dettagliata dei costi. Costi che, lo sappiamo, ammontano a molte decine di milioni di euro. Tanto è vero che non dobbiamo dare per scontato che debba essere la Provincia a occuparsi di reperire tali fondi, seppur per stralci. Si tratta di un’opera che non può essere ricondotta tra quelle di esclusiva valenza provinciale. Il Consiglio Regionale del Veneto il 19 settembre 2012 ha inserito, infatti, nel Piano triennale di interventi di interesse regionale la “Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta: Ponte sul Piave in comune di Vidor” per un importo allora stimato di 40 milioni di euro. Questo non significa che la Provincia si tirerà indietro, ma l’invito dunque è quello di lavorare affinchè la sinergia tra Enti possa portare a un risultato ottimale».