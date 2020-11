Artigiano di Riese Pio X scambiato per l'attentatore di Vienna

E' stato costretto a chiudere tutti i suoi profili social dopo che siti d'informazione macedoni e albanesi avevano preso le sue foto profilo scambiandolo per il terrorista ucciso dopo gli attacchi di Vienna, in Austria.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Kujtim Fejluzoski, artigiano 29enne titolare di una ditta edile a Riese Pio X, ha vissuto un vero e proprio incubo dalla serata di lunedì 2 novembre. Siti e telegiornali stranieri lo hanno scambiato per Kujtim Fejzulai senza accorgersi che i cognomi dei due erano diversi. L'equivoco sembra essere stato alimentato da una foto del presidente turco Erdogan che il trevigiano Kutjim aveva pubblicato tempo addietro sul suo profilo. Siti e telegiornali ne hanno dedotto che l'attentatore fosse stato finanziato dai turchi per compiere la strage nella capitale austriaca in cui hanno perso la vita quattro persone: nulla di più sbagliato. Kutjim è originario di un piccolo paese in Macedonia che si trova però a 150 chilometri di distanza da quello in cui era nato l'attentatore di Vienna. Il fatto che i media locali lo abbiano scambiato per il vero terrorista ha distrutto in poche ore la sua immagine. Grazie all'avvocato trevigiano Ermira Zhuri, il 29enne è riuscito a far rimuovere tutte le sue foto ma nessuno dei siti e telegiornali stranieri che aveva commesso l'errore ha voluto pubblicare una rettifica ufficiale, scusandosi per l'accaduto. Nella Marca ormai da diversi anni, Kutjim ha ricevuto centinaia di minacce di morte non appena le sue foto sono comparse sui notiziari, venendo costretto ad eliminare tutti i suoi profili social. Non essendoci stato ancora nessun chiarimento da parte dei media stranieri, il suo timore è che ora i parenti rimasti in Macedonia possano pagare le conseguenze dell'equivoco venendo ingiuriati e condannati per la loro parentela con il ragazzo. Un cognome infagato a causa di un errore che nessuno vuole prendersi la responsabilità di ammettere.