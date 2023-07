Sicurezza, cittadino paga la vigilanza privata notturna a tutto il paese

Un servizio di vigilanza privata notturna per tutto il Comune di Cessalto pagato un unico cittadino residente che ha voluto rimanere anonimo. La conferma arriva anche dal Comune di Cessalto: le ronde notturne, in centro e nelle frazioni, prenderanno il via dalle prossime settimane.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'iniziativa è stata promossa per aumentare la sicurezza in città, ricevendo il plauso del sindaco Emanuele Crosato. Il Comune assicura un unico passaggio notturno da parte dei carabinieri che però non possono arrivare a coprire l'intero territorio. Nelle ultime settimane le segnalazioni di tentati furti in zona erano visibilmente aumentate. Da qui la decisione del privato benefattore di pagare a tutto il paese le ronde notturne. L'appello ai cittadini resta invece sempre il solito: denunciare sempre anche i casi di tentati furti non andati a buon fine in modo che carabinieri e forze dell'ordine possano provare a identificare i responsabili.