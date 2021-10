Vigili del fuoco, il giuramento di Federica e Vania: «E' una scelta che si sente»

Stamattina, lunedì 18 ottobre, i vigili del fuoco in prova del 90° corso hanno prestato ufficialmente giuramento alla Repubblica Italiana. La cerimonia, alla quale ha partecipato il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese collegata in diretta-streaming, il sottosegretario Carlo Sibilia, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e il capo del Corpo nazionale Guido Parisi, si è svolta nelle Scuole Centrali Antincendio di Roma. Una cerimonia particolare in cui gli allievi hanno giurato all'unisono ma in collegamento streaming, con i gruppi dislocati nei poli didattici sul territorio, tra cui quello di Treviso dove erano trenta i nuovi allievi presenti. Nella palestra del comando provinciale, ad assistere all''evento anche il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, il sindaco di Treviso, Mario Conte e i vertici delle forze dell'ordine. Tra loro anche due donne, tra le dodici che in tutta Italia hanno seguito il corso: Federica Mattei, 27enne di Abano Terme e Vania Minotto, 33enne di Mira. Saranno assegnate ai comandi di Venezia e Padova. Il comando provinciale di Treviso vanta già due donne nel suo organico.