Villa Bertolini all'asta, il Comune: «Interessati alla compravendita»

Villa Bertolini a Montebelluna andrà all’asta per la terza volta domani, martedì 26 ottobre. L'assessore alla cultura, Elzo Severin, è intervenuto con queste parole nel dibattitto sul possibile acquisto dell'edificio da parte dell'amministrazione comunale: «Di per sé la proposta non è da bocciare perché si porrebbe in continuità con l'acquisizione del parco da parte del Comune, già avvenuta.

Al momento però il Comune non ha le risorse per partecipare all’asta pubblica ma, trattandosi di un bene vincolato, l’ente potrebbe in un secondo momento esercitare il diritto di prelazione una volta individuato un vincitore e in questo lasso di tempo disporre dei fondi per coprire il costo dell’operazione. «Mi riferisco - aggiunge Severin - agli oltre 2,5 milioni di euro che lo Stato dovrebbe restituire al Comune di Montebelluna dopo aver vinto la battaglia legale relativa al riparto del Fondo di Solidarietà 2015 o alle risorse che dovrebbero arrivare nell’ambito del Pnrr. Quindi attendiamo e rimaniamo vigili rispetto ad un’operazione importante non solo sul piano immobiliare, ma soprattutto culturale e storico» conclude Severin.