Villa Fiorita, l’Associazione San Martino di Cornuda dona 5 aerosol

Graditissima visita giovedì mattina a Villa Fiorita da parte dell’Associazione “San Martino” di Cornuda, della quale fanno parte le volontarie della struttura. Proprio in occasione della giornata del Santo, che è anche Patrono del Comune, la presidentessa Antonella Zambon ha voluto recarsi in struttura con un dono speciale: 5 aerosol, che in questo difficile momento saranno molto utili per combattere gli acciacchi invernali. “Siamo davvero grate all’Associazione per il regalo graditissimo e molto utile in questa stagione – hanno detto la presidente e la direttrice di Villa Fiorita, Cinzia Forner e Tania Santi – ma soprattutto per il prezioso aiuto che quotidianamente portano nella gestione delle attività. Così non potevamo che festeggiare tutti assieme col dolce tipico!”.