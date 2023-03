Villa Fiorita, riapre il park hotel: «Al via la stagione estiva»

Al via la stagione estiva al Park Hotel Villa Fiorita. La struttura ricettiva di Monastier, dopo la chiusura per il periodo invernale, è pronta per riaprire i battenti. I 23 dipendenti che dal 1° novembre ad oggi hanno prestato servizio nelle altre strutture del gruppo Sogedin, da sabato 1° aprile torneranno a lavorare a Monastier. La riapertura è prevista per giovedì 6 aprile. Il gruppo Sogedin, oltre al Park Hotel Villa Fiorita, gestisce la casa di cura Giovanni XXIII, la casa di riposo Villa delle Magnolie e le due strutture alberghiere Anthony Hotel ed Anthony Palace della provincia di Venezia.

Il commento

«Dopo un periodo complesso che ha portato la proprietà alla scelta di chiudere nella stagione invernale - commentano Nicole Chirici della segreteria provinciale Filcams Cgil Treviso e Patrizia Manca, segretaria generale della Fisascat Cisl Belluno Treviso - ci possiamo dire soddisfatti di questa riapertura e, anche in virtù dei numeri molto positivi relativi alle presenze turistiche nella Marca, siamo fiduciosi che si possano ricostruire le condizioni per tornare alla formula annuale e non più stagionale».

Soddisfazione anche per il ritiro dei sette licenziamenti annunciati lo scorso dicembre in seguito alla decisione del Cda della società di trasformare la struttura alberghiera da annuale a stagionale. «Tutti e 23 i dipendenti si apprestano a tornare a lavorare a Monastier - concludono Chierici e Manca -, ci sono tutte le promesse affinché sia una bella e prolifica stagione, che possa consolidare l’attività della struttura e valorizzare l’operato dei lavoratori, che in questi mesi hanno mostrato grande dedizione e disponibilità nei confronti dell’azienda».