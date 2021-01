Villa Franchetti, pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse

Dopo l'accordo strategico tra Provincia di Treviso e Fondazione Cassamarca, è stato pubblicato in queste ore l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per garantire la conservazione e valorizzazione dello storico edificio lungo il Terraglio.

L’avviso prevede di inviare entro il 28 febbraio 2021 le manifestazioni d’interesse per poi andare a lanciare il bando ufficiale. L’obiettivo dell’avviso è la miglior valorizzazione possibile di Villa Franchetti, edificio storico che richiede costante manutenzione, ordinaria e straordinaria, richiesta anche dalla Sovrintendenza. Interventi dall’impatto economico non indifferente che, dato il momento storico, gli enti gestori non possono garantire al 100%. Il progetto è quello di suddividere in 27 quote paritarie di importo pari a 500mila euro il valore della villa, richiedendo ai soggetti pubblici e privati una prima manifestazione di interesse, non vincolante, per il relativo acquisto. La titolarità delle quote darà diritto alla fruizione completa del compendio immobiliare, secondo un calendario di attività e iniziative concordate tra le parti di anno in anno. Si prevede un termine quinquennale per il pagamento delle quote, fermo l'obbligo degli acquirenti di versare, all’atto di aggiudicazione, una somma almeno di almeno 150mila euro come quota da usufruire subito alla manutenzione e rigenerazione della villa. La Provincia e Fondazione si riservano di mantenere la proprietà di alcune quote.