Appartamenti al posto della villa liberty, il sindaco: «Ancora nessun progetto»

«Capisco il dibattito social e le uscite roboanti della sinistra trevigiana, ma scagliarsi contro qualcosa che non esiste è a dir poco curioso». Il sindaco di Treviso, Mario Conte, risponde con queste parole, via Facebook, all'interrogazione presentata dal Partito Democratico in Consiglio comunale contro il presunto progetto di abbattere la palazzina liberty all'incrocio con viale IV Novembre per fare posto a un nuovo edificio in grado di ospitare fino a 17 appartamenti.

«Ad oggi - spiega Conte - non esiste alcuna tavola o documentazione presentata agli uffici del Comune per "La casa dell'Americano", villa liberty di Fiera. L'area è soggetta a vincolo paesaggistico e, se mai arriverà un progetto, dovrà essere valutato anche dalla Commissione per il paesaggio e dalla Soprintendenza. C'è da dire, fra l'altro, che l'amministrazione Manildo, nel Piano degli interventi, aveva deciso di non attribuire alcun vincolo a questo fabbricato. Il "Piano casa" citato dal Pd sui social non esiste più, ed è proprio l’amministrazione precedente che ha gestito la maggior parte degli interventi che oggi sono in cantiere. Ora è in vigore la nuova legge regionale “Veneto 2050”, che prevede la possibilità di interventi con regole più stringenti rispetto al passato, volti comunque a rigenerare e riqualificare gli edifici esistenti, creare occasioni di investimento e avere edifici energeticamente sostenibili e di maggior qualità dove non c'è consumo di suolo, nel rispetto delle tutele e dei vincoli esistenti. Per quanto riguarda, invece, la costruzione di un condominio nell'area dell'osteria La Rosa - conclude Conte - il progetto relativo al condominio era stato respinto. Mettiamo fine alle polemiche».