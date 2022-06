Realizzata a Villa Olivi una nuova aula studio per gli studenti bredesi

Pronta dalla prossima settimana la nuova aula studio messa a disposizione degli studenti e delle studentesse dal Comune di Breda di Piave, in completa sinergia con i ragazzi della Consulta dei Giovani di Breda. Un’iniziativa realizzata proprio in tempo per l’estate, quando gli studenti in mancanza della scuola e delle aule universitarie necessitano di nuovi spazi per il confronto, la condivisione dello studio e l’aggregazione. La nuova aula studio trova sede al primo piano di Villa Olivi e può ospitare comodamente fino a 23 studenti che potranno utilizzare in modalità gratuita lo spazio e la connessione wi-fi. Un luogo strategico non solo per la centralità rispetto al paese ma anche per la presenza della biblioteca nello stesso edificio. L’accesso sarà garantito per i mesi di giugno e di luglio, dal martedì al sabato, sotto la gestione attenta e responsabile della Consulta dei Giovani di Breda.