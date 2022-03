Gli anziani di “Villa Tomasi” inviano generi di prima necessità in Ucraina

“Villa Dr. L. Tomasi”, residenza per anziani di Spresiano gestita dal gruppo Prealpina, si mobilita per offrire supporto al popolo ucraino provato dalla guerra. Così il personale ha spontaneamente deciso di attivare una raccolta di generi alimentari e di prima necessità per donne, uomini e bambini colpiti dal conflitto. Subito sposata dalla direzione della struttura, l’iniziativa benefica è stata accolta con entusiasmo dagli Ospiti, dai loro amici e familiari, che con grande solidarietà in queste ore stanno donando tutto ciò che può servire per offrire un aiuto concreto alle vittime di questa tragedia.

“Commossi di fronte alle drammatiche immagini trasmesse in tv, gli anziani Ospiti ci raccontano il loro vissuto personale durante la guerra in Italia nel secolo scorso, dimostrando forte empatia nei confronti del popolo dell’Ucraina” afferma Cristina Barcarolo, Coordinatrice di Villa Dr. L. Tomasi “Esperienze di forte impatto che non possono lasciarci indifferenti e che ci spingono ancor di più a sostenere con gesti concreti chi ha perso tutto. Per questo abbiamo attivato la raccolta di generi alimentari, medicinali, prodotti per l’igiene personale, vestiario, e quant’altro possa essere utile in questo momento difficile. Un’iniziativa di solidarietà condivisa come in una grande famiglia da personale, ospiti, i loro parenti e amici”.