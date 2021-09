Giornata dell’Alzheimer, a Casa Marani il “Laboratorio dei Sensi”

Per sette giorni gli ospiti della sede di Villorba consegneranno ai loro familiari delle pergamene con messaggi per sensibilizzare la comunità

Da oggi, in occasione della XXVIII Giornata mondiale dell'Alzheimer, e per tutto il prossimo mese, Casa Marani ha ideato un “Laboratorio dei Sensi” dedicato agli ospiti della sede di Villorba. Inoltre, nel corso di questa settimana saranno proprio gli ospiti a consegnare ai loro familiari, durante le visite in programma, delle pergamene riportanti frasi e pensieri sull’Alzheimer.

Il “Laboratorio dei Sensi” è un percorso che mira a stimolare la percezione, toccando tutti i sensi. Saranno utilizzate creme per il massaggio alle mani per il tatto, saranno esposti nel salone della struttura villorbese pannelli raffiguranti cantanti famosi del passato per la vista e la memoria, e poi piccole degustazioni di dolciumi per il gusto e momenti di immersione in aromi ed essenze per l’olfatto.

«Cerchiamo sempre occasioni per offrire ai nostri ospiti nuovi stimoli – ha commentato il direttore di Casa Marani Eddi Frezza –, e in questa fase anche per ritornare il più possibile alla normalità. Una di queste occasioni è proprio la Giornata mondiale dell’Alzheimer. l laboratori, grazie al lavoro svolto dai nostri professionisti, hanno questo scopo. Come lo hanno le piccole pergamene, arrotolate e infiocchettate dagli ospiti, che loro stessi, in veste di messaggeri, consegneranno ai propri familiari. Un’opportunità per confrontarsi dentro e fuori le strutture e sensibilizzare la comunità su un tema così importante».