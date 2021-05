Avis Villorba rinnovo delle cariche associative: in aumento quote rose e giovani

Durante l’ultima assemblea dell’avis comunale di villorba, che ha visto il rinnovo delle cariche associative, tenutasi il 29 aprile dalla relazione del presidente Domenico Rottari sono emersi dati incoraggianti con un aumento considerevole delle donazioni di plasma (più di 100 confronto il 2019). In un anno nelle montagne russe tra decreti, dpcm e disposizioni per la donazione sempre in evoluzione l’associazione ha sempre risposto positivamente mettendo al centro la sicurezza del donatore. Da sottolineare come nel 2020 i volontari si siano resi anche disponibili nella distribuzione delle mascherine casa per casa coordinati dall’amministrazione comunale.

Nella convocazione del primo consiglio direttivo sono state rinnovate le cariche associative per il quadriennio 2021-2025. Rottari Domenico è stato confermato presidente, Vicepresidenti Rodighiero Lucia e Cinzia Puglisi, come segretario Francesco Brol e tesoriere Nardin Gincarlo. Ad affiancarli con il ruolo di consigliere Botteon Claudio Caruzzo Ilaria, Cragnolini Patrizia, Lazzari Maria Grazia, Loschi Veronica, Polo Daniele, Rottari Daniele, Tosatto Andrea, Trentin Valeriano, Trevisan Maurizio, Trevisan Roberto e Zambon Giovannina. Una volta di più il presidente Domenico Rottari ci tiene a «ringraziare tutti i volontari che periodicamente si mettono a disposizione per questa associazione. Senza di loro tutte le attività proposte non sarebbero possibili».