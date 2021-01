Assegnate 82 borse di studio agli studenti di Villorba

Non ci sarà la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio e gli assegnatari riceveranno direttamente a casa quanto meritato. Gli studenti meritevoli di Villorba sono in totale 82, 74 delle secondarie e 8 laureati in diverse discipline.“Ci dispiace non organizzare l'evento che è sempre servito a dare visibilità pubblica all''impegno dei nostri ra-gazzi, ma deve prevalere in questo momento la massima attenzione al contenimento del contagio da Covid - 19, - dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione di Villorba - . L’Amministrazione Comunale da oltre 18 anni finanzia le borse di studio sia con un proprio budget, sia grazie a specifiche convenzioni con fi-nanziatori privati (le famiglie Pastro, Lovat, Mazzoccato, la cooperativa Comunica, Francesca Piva per il Gruppo Bici in Viola, l’Associazione Culturale la Brasseria Veneta e Domenico Rizzotti). Un impegno che trova riscontro nella costante partecipazione ai bandi da parte degli studenti con medie scolastiche sempre più ele-vate".

Ecco tutti i premiati

Studenti della scuola secondaria di primo grado, 160 Euro ciascuno, per un totale di 2.240 Euro: Vanessa Matilde Carmen, Angela Fabris, Chiara Falcade, ester Furlanetto, Giulia Longo, Margherita Mason, Lo-renzo Ongaro, Anna Chiara Serafin, Riccardo Smeraldi, Giulio Tonon, Linda Trevigne, Arianna Vallotto, Matteo Visentin, Adele Zanatta. Studenti della scuola secondaria di secondo grado che riceveranno una borsa di studio di 200 Euro ciascuno per un totale di 12.000 Euro: Serena Bredariol, Eleonora Cadonà, Francesca Colledani, Manuele Colledani, Emma Conte, Alice Crosato, Irene Da Re, Giulia Dal Ben,Viviana De Gaspari, Silvia De Vecchi, Lu-dovica Di Virgilio, Serena Fanti, Giada Favero, Elena Fedrigo, Cristian Ferella, Elisa Gallina, Federica Ghedin, Samantha Gjeci, Martina Guidolin, Erica Maniscalco, Pietro Mantese, Giovanni Mason, Valentina Mazzuccato, Giorgia Michieletto, Matteo Modolo, Riccardo Munaretto, Giulia Mutton, Irene Nardin, Caterina Pasquetto, Be-nedetta Perini, Antonio Petruccelli, Elena Piai, Giovanni PIovesan, Gloria Povegliano, Giorgia Riboni, Lucretia Rus Maria, Gioia Scandiuzzi, Elena Schirò, Francesca Scilla, Eleonora Scopelliti, Gaia Seghetti, Martina So-cal, Martina Sozza, Emma Tonon, Albertino Vendramin, Alice Visentin, Giulia Zambon, Michele Thanu Zam-bon, Aurora Zanatta, Christian Zanatta, Teresa Zanatta, Jarno Zuliani.Borse di studio per laureati assegnati 3.950 Euro totali. Borsa Ivano Pastro: laurea triennale, 500 Euro a Marley d’Amore (Scienze dell’Architettura); laurea magistrale, 750 Euro a Laura Florian (Ingegneria Gestiona-le). Borsa Luigi Mazzoccato: laurea magistrale, 500 Euro a Gaia Bondani (Bioingegneria) e ad Alessandro Trapani (Medicina e Chirurgia). Borsa Comunica, laurea magistrale, 300 Euro a Giada Cappellazzo (Scienze Della Formazione Primaria). Borsa Francesca Piva per il Gruppo Bici in Viola: laurea triennale, 500 Euro a Giada Cecconato (Lingue e Culture Per Il Turismo). Borsa Brasseria Veneta: laurea triennale, 400 Euro a Edoardo Urettini (Economia e Commercio).