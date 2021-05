Rinnovo Rsu Cartiera Burgo, vince la SLC Cgil con 3 eletti

Con oltre il 67% dei voti la Slc Cgil vince le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nello storico stabilimento di Villorba, eleggendo 3 su 4 componenti: Roberto Chin, Loris Scarabello e Gianfranco Colladon. «Un segno evidente della crescita di consensi per la SLC CGIL frutto dell’impegno dei delegati che interpretano appieno un sindacato fatto di contrattazione collettiva e servizi, radicato nei luoghi di lavoro, attento ai diritti ed alla sicurezza come pure al buon andamento dell’azienda - afferma Vittorio Perra, coordinatore territoriale della SLC CGIL».

«Un risultato importante che maggiormente ci impegna anche sul delicato fronte del rinnovo contrattuale della carta in discussione ormai da più di un anno e che è ora alla stretta finale proprio perché il Gruppo Burgo ha un peso importante nella Assocarta Confindustria – aggiunge e sottolinea Nicola Atalmi, segretario regionale della SLC CGIL del Veneto- Sarebbe inaccettabile non chiudere positivamente il contratto di un settore come quello della carta e degli imballaggi in cartone che non ha subito in alcun modo gli effetti negativi del Covid subiti pesantemente da altri comparti del sistema produttivo. Questo, infatti, è un segmento di mercato che non si è mai arrestato e ha continuato a crescere grazie alle politiche di conversione nell’ottica della sostenibilità ambientale degli imballaggi dalla plastica alla carta ed al boom del commercio elettronico. Doveroso e improrogabile ridistribuire ricchezza ai lavoratori, implementare il welfare e la formazione, nonché garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro».