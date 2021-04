Il Villorba Calcio gestirà gli impianti sportivi di Lancenigo

Alla fine dello scorso febbraio tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba era stato firmato il rinnovo per altri sei anni della convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi di Lancenigo di Villorba, compresi gli spogliatoi e le relative pertinenze che sono annessi al campus scolastico di proprietà della Provincia di Treviso. Ora, sempre in perfetta continuità è stata firmata la convenzione di subconcessione perché possa proseguire senza soluzione di continuità l’attività del Villorba Calcio che già gestiva gli impianti dal luglio 2015.

“Il Villorba Calcio avrà quindi l’uso degli impianti sportivi sino al 29 luglio 2027 - commenta il sindaco Marco Serena - continuando il suo impegno sia nell’eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso, sia nel garantire il supporto a famiglie e ai giovani che desiderano praticare il gioco del calcio in un’area di grandi dimensioni. Gli impianti sportivi di Lancenigo si trovano infatti in un’area verde che permette allenamenti distanziati in simultanea agli atleti e che potrà essere utilizzata dal Comune per l’organizzazione di altre tipologie di manifestazioni. A nome di tutta l’Amministrazione - conclude Serena - vorrei ringraziare la Provincia di Treviso e il suo Presidente Stefano Marcon per aver premiato l’impegno di Villorba nel sostenere l’attività sportiva dilettantistica giovanile”.