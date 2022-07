Piano del traffico: al via il riordino dell’incrocio tra via Pastro e via Solferino

L’Amministrazione Comunale di Villorba continua nell’attività di riorganizzazione del traffico urbano dell’area centrale compresa tra Piazza Aldo Moro e vie limitrofe e ora ha dato il via libera al riordino dell’incrocio tra via Patsro e via Solferino in prossimità dell’ingresso alla Scuola Primaria “Don Lino Pellizzari”.

L’attuazione del progetto prevede la realizzazione di un rialzo della carreggiata a livello delle intersezioni che così sarà alla stessa altezza dei marciapiedi eliminando le barriere architettoniche in fase di attraversamento. La costruzione dell’ampio piano rialzato è in perfetta sintonia con gli interventi sulla viabilità che il Comune ha messo in atto per contenere la velocità di percorrenza negli ambiti urbani. Il quadro economico generale di spesa per la messa in sicurezza dell’incrocio è di 100.000 euro.