Siepi abbattute, ambientalisti in rivolta: «Vogliamo conoscere l’iter delle autorizzazioni»

Per gli ambientalisti si tratta di "un vero e proprio sterminio delle siepi" quello che sta avvenendo, quasi indisturbato, negli ultimi brandelli di suolo non cementificato dell’hinterland trevigiano, tra cui via Centole a San Sisto di Villorba, lo scorso gennaio, e vicolo De Biasi a Carbonera, in dicembre. Grazie alle segnalazioni di cittadini attenti e consapevoli, le associazioni ambientaliste, tra cui Lipu Treviso, Legambiente Treviso e Piavenire, WWF Terre del Piave Treviso Belluno, – hanno raccolto immagini e informazioni sull’abbattimento ed esportazione di siepi riparie, la cui integrità garantisce quella continuità indispensabile a formare dei veri e propri corridoi ecologici di cui flora, fauna e cittadini hanno bisogno. Per questo le associazioni hanno presentato una segnalazione formale alla Regione, alla Provincia, al Comune di Carbonera e al Consorzio di bonifica Piave per conoscere l’iter amministrativo di queste lavorazioni, nonché un accertamento sulla loro conformità alla Relazione di VIA.

Lo scorso 17 dicembre, su segnalazione di alcuni cittadini, le associazioni ambientaliste hanno riscontrato che la siepe riparia – composta da essenze arboree, arbustive ed erbacee,lungo la sponda compresa tra il corso del fiume Melma, il suo emissario Rio Boeto e la nuova lottizzazione denominata PUA “ai Fiumi” di vicolo Gino De Biasi a Carbonera, era stata in gran parte abbattuta ed asportata, lasciando una fascia di terreno nudo e dilavato. Evento che ha ricordato da vicino il caso di via Centole a San Sisto di Villorba, dove il 11 gennaio si è proceduto, non alla potatura, bensì all’abbattimento di diverse siepi.

Eppure, ricordano le associazioni, la siepe riparia svolge l’importante funzione fitodepuratrice che abbassa il livello di sostanze inquinanti nell’acqua, e la sua integrità garantisce la continuità indispensabile a formare il corridoio ecologico per il riparo e gli spostamenti della fauna di questi habitat, come rettili, anfibi, uccelli e mammiferi, alcuni dei quali protetti dalla Direttiva Habitat. Temi che dovrebbero essere noti agli enti pubblici che avviino piani di lottizzazione, in quanto formulate anche in apposita Relazione istruttoria tecnica nr. 240, anno 2021, per la Valutazione di Incidenza Ambientale, previamente redatta dagli uffici della Regione Veneto deputati a tale materia sulla lottizzazione di Carbonera.

Proprio per questo motivo, le associazioni Lipu Treviso, WWF Terre del Piave Treviso Belluno, Legambiente Treviso e Piavenire hanno provveduto a inoltrare segnalazione di quanto avvenuto a Carbonera ai preposti uffici degli enti di competenza (Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Carbonera e Consorzio di bonifica Piave) per conoscere l’iter amministrativo di rilascio delle autorizzazioni per i lavori di abbattimento e asportazione della siepe riparia e spianamento della riva dei tratti e delle superfici interessati, con i relativi lassi temporali e relativi cronoprogrammi per l’esecuzione dei lavori, nonché un accertamento sulla conformità e rispondenza tra questi e quanto prescritto dalla Relazione Istruttoria Tecnica 240/2021 per la Valutazione di incidenza. Chiedono, inoltre, documentazione relativa al progetto di ripristino e rinaturalizzazione dei luoghi, in vista della prossima stagione riproduttiva delle specie di allegato elencate nel testo.

«Preservare le siepi è cosa di interesse pubblico, non solo dell’ambiente ma anche della comunità umana. Lo diciamo noi ma lo dice anche la stessa Relazione istruttoria redatta proprio per la lottizzazione di quel terreno di Carbonera, proprio per tutelare quel delicato ma fondamentale habitat di risorgiva. Il 2 febbraio sarà la giornata mondiale delle zone umide, appuntamento che restituisce una cifra dell’importanza di queste aree preziose: come associazioni dedicate alla salvaguardia ambientale svolgeremo una serie di iniziative di sensibilizzazione in materia, alle quali invitiamo caldamente gli stessi referenti degli enti pubblici coinvolti in questo vero e proprio sterminio delle siepi»: dichiarano in una sola voce Enrico Pavan di Lipu Treviso, Fabio Tullio di Legambiente Treviso, Fausto Pozzobon di Legambiente Piavenire e Loris Donazzon di WWF Terre del Piave TV-BL.