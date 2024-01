Casa Marani festeggia i 102 anni di nonna Pierina Cenedese

Grande festa a Casa Marani, nella sede di Villorba, per il 102° compleanno della signora Pierina Cenedese. Classe 1922, la ‘supernonna’ è nata a Maserada sul Piave, città da lei molto amata e dove ha vissuto fino ai 20 anni. Ma è a Lancenigo che costruì gran parte della sua vita, sposando il suo grande amore, Amedeo Crosato. Dalla loro unione nacquero due figlie. Nella sua lunga vita, oltre a dedicarsi alla famiglia, Pierina Cenedese ha lavorato come tessitrice in un’azienda del territorio. E’ sempre stata una persona semplice, umile, molto religiosa e capace di gioire delle piccole cose. Oggi è felicemente nonna di 4 nipoti e 6 pronipoti. E’ ospite presso Casa Marani di Villorba da luglio 2023. I festeggiamenti in onore della signora Pierina sono stati un’occasione di festa e commozione a Casa Marani. Unitamente ai parenti (la figlia Paola, la figlia Daniela con il marito Nino, la nipote Elisa e le due pronipoti Nina e Anna) per il saluto e gli auguri ufficiali erano presenti la Presidente Daniela Zambon, il Direttore Marco Giacon e il Sindaco di Villorba Francesco Soligo. All’abbraccio delle autorità è seguito il tradizionale momento conviviale con il taglio della torta e un brindisi assieme a tutti i protagonisti della vita di Casa Marani.