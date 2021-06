Casa Marani, riparte la mappatura dei bisogni degli anziani

Riparte il progetto “Domiciliarità” di Casa Marani, in collaborazione con il Comune di Villorba, che prevede un’indagine sulla popolazione over 70. L’obiettivo è mappare le condizioni di vita delle persone anziane, le loro relazioni sociali, le condizioni di salute e gli eventuali bisogni espressi o inespressi.

La modalità di rilevazione prevedeva originariamente la compilazione del questionario predisposto durante apposite visite a domicilio. In seguito alla pandemia da Covid-19 questa modalità è stata abbandonata, per evitare contatti non strettamente necessari, e, in accordo con il Comune di Villorba, è stato stabilito di procedere tramite colloquio telefonico, riducendo inoltre il numero di quesiti. Nel questionario verranno inserite domande legate all’emergenza da Covid-19 e ai nuovi bisogni che ha generato. I villorbesi over 70 verranno contattati telefonicamente da operatori di Casa Marani.

Dopo una verifica della tipologia dei servizi rivolti alla terza età presenti sul territorio, e sulle relative modalità di erogazione, Casa Marani e Comune di Villorba analizzeranno i risultati dell’indagine, per valutare se l’offerta dei servizi già presenti sul territorio è da ritenersi adeguata oppure se, in base alle esigenze emerse, debba essere ampliata e riprogettata.

L’analisi terrà conto del ruolo e del coinvolgimento delle associazioni, e di altre realtà presenti sul territorio, che partecipano alla progettazione e all’erogazione di servizi e attività. Il loro impegno attivo costituisce una risorsa per la gestione della cosa pubblica e per l’organizzazione.